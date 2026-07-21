TBMM'den 'çerçeve yasa' hamlesi: Uzlaşı turları başladı

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, siyasi parti turunun ardından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunda öngörülen "çerçeve yasa"nın gelecek hafta başında TBMM'ye sunulabileceği öğrenildi. Terör örgütü lideri "Abdullah Öcalan'ın statüsü" ve örgütün lider kadrosunun Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konularında uzlaşma arandığı belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM tatile girmeden çerçeve yasanın görüşülmesi ve ortak bir uzlaşıyla çıkarılması konusunda destek istemek amacıyla bugün siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı DEM Grubu'ndaki başkanlık makamında ziyaret etti. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ile Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile TBMM Başkanlık makamında görüşen Kurtulmuş, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mermerli Salon'da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından kameralar önünde herhangi bir açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri turu yarın da TBMM'de saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saat 15.00'te ise AK Parti Grubunu ziyaret ile devam edecek. Kurtulmuş'un AK Parti'yi ziyaretinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bulunması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un bugünkü ziyaretlerinde herhangi bir yazılı taslak paylaşmadığı, çerçeve yasanın TBMM tatile girmeden ve ara verilmeden çıkarılması arzusunu dile getirdiği öğrenildi.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK

TBMM'nin 24 Temmuz Cuma gününe kadar çalışması kararlaştırılmıştı. TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde şu anda en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi bulunuyor. Bu tekliften sonra üniversitelerden atılanların eğitime dönebilmelerine yönelik düzenlemeyi içeren "öğrenci affı" ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor. TBMM'nin bu kanun tekliflerinin Genel Kurul'da yasalaştırılmasının ardından Meclis'in "fiilen tatile girmesi" öngörülüyor.

MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK YERİNE BİLEŞİM BİR TARİH BELİRLENEREK KAPATILABİLİR

Kulislere yansıyan bilgilere göre, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaretlerini tamamlamasının ardından "çerçeve yasa" teklifinin bu hafta sonuna doğru veya gelecek hafta başında TBMM'ye sunulması planlanıyor. Ancak "çerçeve yasa"nın görüşülmesi için resmen tatil kararı alınmadan birleşimin bir sonraki toplantıya kadar kapatılması öngörülüyor. Böylece tatil kararı alınmadığı için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmaya gerek kalmadan, yasa görüşmelerinin tamamlanması planlanıyor. Genel Kurul fiilen çalışmayacak ancak teklif sunulduktan sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından teklifin ağustosun ilk veya ikinci haftası Genel Kurul'a gelmesi planlanıyor.

"ÖCALAN'A STATÜ PRATİKTE AŞILACAK"

Siyasiler, mutabakat olması halinde hızlıca Genel Kurul'dan geçeceği görüşünü dile getirirken, aslında bir taslak üzerinde anlaşıldığı bilgileri kulislerde konuşuluyor. Özellikle terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın statüsü ile örgütün lider kadrosunun Türkiye'ye dönüp dönmemesi konusunda görüş birliği sağlanamadığını ifade ediliyor. Ancak iktidar tarafının "Abdullah Öcalan'ın statüsü" konusunun pratikte çalışma koşullarının iyileştirilerek ve görüşmelerinde esneklik sağlanarak çözüleceğini, "örgütün lider kadrosunun Türkiye'ye dönüp dönmemesi" konusunun ise bir sonraki düzenlemeleri içerecek pakette ele alınmasını gündeme getirdiği öğrenildi.

DEM Parti'nin, çıkarılacak yasanın "kimsenin dışında kalmadığı, kimsenin önünü kapatmayacak, dönüşleri engellemeyecek kapsayıcı bir yasa olması gerektiği", ayrıca yasadan yararlanacakların kategorize edilmemesinin sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıdığını vurguladığı öğrenildi. DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin düzenlemenin çıkarılacak yasada olması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Yasa teklifinin tüm partilerin ortak imzasıyla verilip verilmeyeceği de merak ediliyor. İçerikte uzlaşı olmaması halinde tüm partilerin imza atmayabileceği öngörülürken, AK Parti-MHP ve DEM'in imzasıyla da sunulabileceği görüşleri ifade ediliyor.

Öte yandan DEM Parti'nin de bu süreçte diğer siyasi partileri ziyaret edebileceği belirtiliyor.

MEKANİZMA İŞLEYECEK

Teklifin yasalaşmasının ardından yasanın yürürlüğe girmesi için MGK kararı alınacağı ve Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından bir mekanizmanın devreye gireceği öngörülüyor. Bu aşamada oluşturulacak kurullar devreye gireceği; silahların nerede, nasıl, kime teslim edileceği, silah bırakanların hangi yolla geleceği ve güvenliklerinin nasıl sağlanacağı gibi konuların gündeme geleceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA