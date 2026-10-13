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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un İtalya'da krizlere çözüm çağrısı yapması bekleniyor

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un İtalya'da krizlere çözüm çağrısı yapması bekleniyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14-16 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak. Kurtulmuş'un konferansta küresel ve bölgesel krizlere ilişkin Türkiye'nin stratejik yaklaşımlarını aktarması ve adil küresel mimari çağrısı yapması bekleniyor.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14-16 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı, İtalya Temsilciler Meclisi'nde 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Konferansta, "Dirençli Demokrasiler: Hibrit Tehditlere Karşı Birlikte", "Yapay Zeka ve İşgücü Piyasası" ile "Kurallara Dayalı Uluslararası Düzenin Yenilenmesi - Çağdaş Krizlere Yanıt Vermede Parlamentoların Rolü" başlıklı oturumlar yapılacak.

Konferans kapsamında katılımcılara hitap edecek TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, küresel ve bölgesel krizlere yönelik Türkiye'nin stratejik yaklaşımlarını aktarması, dünyadaki kriz ve çatışmalara çözüm üretebilecek yeni, adil bir küresel mimarinin inşa edilmesine ilişkin çağrıda bulunması bekleniyor.

Kurtulmuş'un, konferans marjında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa'nın yanı sıra bazı ülkelerin parlamento temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Türk toplumuyla da bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA
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