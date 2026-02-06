TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı Dolayısıyla Mesaj
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak, ailelerine sabır diledi ve devletin her zaman yanlarında olacağını belirtti.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah'tan sabır niyaz ediyorum. Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin." ifadesini kullandı.