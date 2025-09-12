Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 12 Eylül Darbesi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye tarihinde büyük bir ihanet olduğunu belirterek, özgürlükçü yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin olarak, "12 Eylül darbesi, Türkiye tarihinde demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışa yapılmış büyük bir ihanettir. Bu karanlık dönem, sayısız ailenin acı çekmesine, gençlerin heba olmasına ve değerli hayatların zindanlara, darağaçlarına mahküm edilmesine neden olmuştur. Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesi, Türkiye tarihinde demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışa yapılmış büyük bir ihanettir. Bu karanlık dönem, sayısız ailenin acı çekmesine, gençlerin heba olmasına ve değerli hayatların zindanlara, darağaçlarına mahküm edilmesine neden olmuştur. Türkiye, darbelerden ve darbe girişimlerinden önemli dersler çıkarmış, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz, darbeleri millet vicdanında mahküm etmiş, darbecileri tarihin karanlığına gömmüştür. Gayretimiz; siyaseti, hukuku ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek, demokrasiyi derinleştirmek ve halkın iradesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali bir hayli dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turne iptalinin ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

Turne iptali sonrası Manifest'in kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.