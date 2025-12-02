Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Tacikistan'a Ziyaret

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali Idizoda ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda önemli mesajlar verdi.

(ANKARA) – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali Idizoda ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye tarafından Tacikistan'a "Meclis Başkanı" düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaretin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Duşanbe'deki resmi temaslarımız kapsamında Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali Idizoda ile bir araya geldik. Türkiye tarafından Tacikistan'a 'Meclis Başkanı' düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaretin, ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Idizoda ile yaptığımız görüşmenin, parlamentolarımız arasındaki iş birliğini daha kurumsal, sürdürülebilir ve etkin bir yapıya ulaştıracağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
