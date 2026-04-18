TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nepal Ulusal Meclis Başkanı Dahal ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Nepal Ulusal Meclis Başkanı Narayan Prasad Dahal ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmenin Türkiye ve Nepal arasında meclis başkanı düzeyindeki ilk temas olduğuna dikkati çekerek, görüşmenin ikili ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Ernesta ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Azarel Ernesta ile de PAB 152. Genel Kurulu marjında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.