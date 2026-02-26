Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kktc Meclisi Başkanı Öztürkler'i Ağırladı: Kuzey Kıbrıs'ın Haklı Mücadelesinde Her Zaman Yanında Olacağız

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile TBMM'de buluşarak bölgesel gelişmeleri ve iki meclis arasındaki iş birliğini değerlendirdi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet (KKTC) Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i TBMM'de ağırladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile milli iradenin kalbi Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Bölgemizi yakından ilgilendiren güncel gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımları ve müşterek çalışmalarımızı ele aldık. Kuzey Kıbrıs'ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağız; Kıbrıslı soydaşlarımızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınması için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

