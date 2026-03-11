Kurtulmuş: KKTC'nin Tanınması Yönündeki Çabaları Takdirle Karşılıyoruz

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC– Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, KKTC'nin tanınması için her türlü çabayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

TBMM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş kabulde, iki ülke parlamentosunun dostluk gruplarının karşılıklı görüşmelerinin verimli çalışmalar ortaya koyduğunu, KKTC'nin tanınması noktasındaki her türlü çabayı takdirle karşıladıklarını belirterek, dostluk grupları öncülüğündeki faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi."

Kıbrıs'taki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, son dönemde özellikle bölgemizde yaşanan olağanüstü gelişmelerin KKTC'yi olumsuz etkilememesi için Türkiye olarak her türlü dikkati, çabayı ortaya koyduklarının altını çizdi. ABD/İsrail-İran savaşında karşılıklı olarak füzelerin ateşlenmesinin KKTC'yi de bir şekilde hedef haline getirebileceğine işaret eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, özellikle güneyin bu sisli ortamdan istifade ederek bazı adımlar atmasının önüne geçmek için Türkiye'nin KKTC'de F-16'ları konuşlandırarak Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Rumların, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'na sürdürüyor olmasının KKTC açısından da Türkiye açısından da çok dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Kıbrıs'taki gelişmeler bahane edilerek uluslararası platformların Türkiye'nin aleyhine dönüştürülmesini önlemek için her türlü müzakereyi yaptıklarını ve Kıbrıs Türkünün haklı davasını anlatmayı sürdürdüklerini kaydetti.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, KKTC - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, iki ülkenin birliğinin kıyamete kadar süreceğini vurguladı. KKTC'nin artık bütün kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla olgun bir devlet olduğunu vurgulayan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Kıbrıs'ta iki halkın varlığının inkar edilmesinin, iki halkın egemen statüsünün göz ardı edilmesinin hiçbir şekilde Ada'da çözüm olmayacağını kaydetti."

Kaynak: ANKA