Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Dotsova ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi için İstanbul'da bulunan Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Balkanlar'ın istikrarı ve NATO iş birliği ele alındı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan'da 19 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerin ve yeni hükümetin hayırlı olması temennisini dile getirerek Dotsova'ya da görevinde başarılar diledi.

Numan Kurtulmuş, yeni yasama döneminde Bulgaristan parlamentosunda Türkiye dostluk grubunun en yakın zamanda oluşturulması ve karşılıklı çalışmalara ve ziyaretlere başlanmasının ikili ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde Türkiye olarak özelikle Balkanların istikrarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Kurtulmuş, hem Bulgaristan'ın hem Türkiye'nin hem de iki ülke arasındaki ilişkinin istikrar göstermesinin gelecek için ümitvar olmayı sağlayacağını vurguladı.

Bulgaristan ve Türkiye arasında köklü tarihi ilişkilerin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Bulgaristan'daki Türk toplumu ve Bulgaristan parlamentosunda yer alan 20 Türk kökenli milletvekilinin ilişkilerin geliştirilmesinde güçlü bir köprü olduğunu belirtti. Kurtulmuş ayrıca, NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti.

NATO Parlamenter Zirvesi'nin üçüncüsünün İstanbul'da yapılacağını anımsatan Kurtulmuş, bu vesileyle NATO Parlamenter Zirvesi'nin, NATO Liderler Zirvesi gibi kalıcı hale gelmesini arzuladıklarını söyledi.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Kaynak: ANKA
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
100. Gazi Koşusu’nu ‘Bay Nalçakan’ kazandı

100. Gazi Koşusu’nu kazanan safkan belli oldu
İnsanlar neden mutsuz olduğu ilişkileri bitiremez?

İnsanlar neden mutsuz olduğu ilişkileri bitiremez?
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü