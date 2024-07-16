TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti. Meclis'te basına kapalı gerçekleşen kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Basri Bağcı da yer aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.
Meclis'te basına kapalı gerçekleşen kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Basri Bağcı da yer aldı.