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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliağa'daki patlama ve yangın için taziye mesajı yayımladı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliağa'daki patlama ve yangın için taziye mesajı yayımladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Mesajında yaralılara acil şifa, etkilenenlere geçmiş olsun diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu elim hadiseden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
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