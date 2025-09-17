TBMM Başkanı Kurtulmuş, 27 Mayıs Darbesi Şehitlerini Andı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs darbesinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle ve şükranla andı.

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye demokrasisine ağır bedeller ödeten 27 Mayıs 1960 darbesinin akabinde katledilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle ve şükranla anıyorum. Milletin yasal oylarıyla seçilmiş iradeyi darbeyle, idamla, hapisle yok etmeye kalkışan her türlü zihniyetin karşısında milletimizin ve demokrasinin gücünü artırmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.