Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Samsun'un Kavak ilçesindeki S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ceza infaz kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 5 Aralık 1990'da 3686 sayılı Kanun ile kurulduğunu hatırlattı.

Komisyon'un insan haklarının geliştirilmesi, mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Alkayış, "Bu Komisyon özellikle hükümlü ve tutukluların yani cezaevi koşullarında yaşayan vatandaşların birçok alanda haklarını tam olarak alıp almadığı, örneğin sevkler, kitap okuma, kütüphaneden yararlanma, sıcak ve soğuk suyu kullanabilme, sağlığa erişim, spor, sosyal ilişkileri artırabilme gibi birçok alanı inceleyen, cezaevi incelemeleri yapan, Parlamento'nun denetleme görevini yerine getiren bir Komisyon." dedi.

Alkayış, 28. Yasama Dönemi'nde Sincan, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum, Erzincan, Bolu, Düzce, İzmir, Niğde, Kırşehir ve Eskişehir'deki ceza infaz kurumlarını ziyaret ettiklerini anlattı.

İncelemeler sonucunda hazırlanan raporları ilgili kurumlarla paylaştıklarını ifade eden Alkayış, şöyle devam etti:

"Burada gördüklerimizi, tespitlerimizi, eleştirilerimizi bir rapora dönüştürüyoruz ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün yetkililerini davet ediyoruz. Hatta konunun bağlantısına göre yürütmenin diğer temsilcilerini çağırarak bunu bir rapor haline dönüştürüp hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de kamuoyuna ulaştırıyoruz."

"Komisyonumuza Samsun'dan 398 başvuru yapıldı"

Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin yer aldığı komisyonun Samsun'da iki gün boyunca incelemelerde bulunacağını söyleyen Alkayış, "Komisyonumuzun bir çalışma prensibi var. Bizler başvuru sayısına göre cezaevlerimizi planlamaya alıyoruz. Samsun ilimizdeki bütün cezaevlerinde de komisyonumuza 398 tane başvuru yapıldı, çeşitli alanlarda. Bizler de bunları inceleyip raporlarımıza sunacağız." diye konuştu.

Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Alkayış, "Eğer hükümlü ise de öncelikle ıslahının sağlanması, topluma yeniden kazandırılması, bir işi var ise o işini devam ettirmesi, o mesleğini kaybetmemesi, bir işi yok ise de iş yurtları aracılığıyla bizim altın bilezik dediğimiz bir işe sahip olması ve topluma tekrar kazandırılmasının yollarını araştırmak, bunları geliştirmek için raporlar hazırlıyoruz ve bunu devletimizin ilgili kurumlarıyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsan hakları durağan bir alan değil, dinamik bir alan"

Alkayış, insan onuruna yakışır bir infaz sisteminin oluşturulması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Amacımız ülkemizin her bakımdan, özellikle hükümlü ve tutuklu hakları bakımından insan onuruna yakışır bir infaz sisteminin olması, insan hakları yönüyle ülkemizin daha da ileriye taşınması. İnsan hakları durağan bir alan değil, dinamik bir alan. Her gün beklentiler değişiyor. Bizim de bu beklentilere göre kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

Alkayış, işbirliği ve şeffaflık dolayısıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüne, başsavcılara ve çalışmalara katkılarından dolayı komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür etti.

İncelemelere, Alt Komisyon Başkanı Alkayış'ın yanı sıra CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu katıldı.

Kaynak: AA