TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın yarı final müsabakaları, Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisince ( Tbmm ) hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliğinde yarı final müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Kazım Karabekir Stadı'ndaki sentetik sahada oynanan maçlara Şırnak, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Siirt, Van ve Adıyaman'dan gelen erkek ve kız takımları katılıyor.

Turnuva, 3 Nisan Pazar günü sona erecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Antrenörü ve organizasyon sorumlusu Yücel Karakoç, AA muhabirine, maçların çekişmeli geçtiğini belirtti.

Karakoç, "Şu an burada yarı final müsabakaları oynanıyor. Maçların finali TBMM bahçesinde yapılacak. 6 kız, 6 erkek takımı var. Gelen sporcular kenti de geziyor, onlar için güzel hatıra olacak. Zevkli geçen organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Futbolculardan Tülin Çetin, hırslı bir takım olduklarını kaydederek, "Şampiyon olmak için geldik. Organizasyon da çok güzel. Bizim için güçlü ya da güçsüz takım yok, herkes eşit. Her maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gamze Karabudak ise Adıyaman'dan geldiklerini, daha önce kendi illerinde birinci olduklarını anlatarak, "Mücadele etmek için geldik. Hem Adıyaman hem de bölgemizde şampiyon olduk. Buradan da şampiyon olarak gideceğiz ve hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Organizasyon da çok güzel gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.