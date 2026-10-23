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TBB, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasında hukuki süreci takip edecek

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TBB, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasında hukuki süreci takip edecek
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TBB, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayımladı. TBB, facianın aydınlatılması ve varsa ihmal ile sorumlulukların ortaya çıkarılması için hukuki sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

(ANKARA)- Türkiye Barolar Birliği (TBB), Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin, "Yaşanan facianın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve sorumlulukların ortaya çıkarılması ve gerekli hukuki süreçlerin etkili biçimde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak sürecin hukuki boyutunun takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBB'nin "Zonguldak'taki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyoruz" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar diliyoruz.

Yaşanan facianın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve sorumlulukların ortaya çıkarılması ve gerekli hukuki süreçlerin etkili biçimde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak sürecin hukuki boyutunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
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