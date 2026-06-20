TBB "Yapay Zeka ve Avukatlık Çalıştayı Sonuç Paneli" Düzenledi

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) "Yapay Zeka ve Avukatlık Çalıştayı Sonuç Paneli"nin açılış konuşmasını yapan TBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram, "Çalıştay sonucunda ortaya çıkan temel değerlendirme, tartışmanın yapay zekanın kullanıp kullanılmayacağı noktasını aştığı, asıl meselenin yapay zekanın hangi etik ilkeler, hukuki sınırlar ve sorumluluk mekanizmaları çerçevesinde kullanılacağı yönündedir" dedi.

TBB Genel Merkezine "Yapay Zeka ve Avukatlık Çalıştayı SonuçPaneli'nin açılış konuşmasını yapan TBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram, İzmir Barosu'nun önceki dönem başkanlarından Avukat Özkan Yücel'i anarak başladığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"14-15 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Bilişim ve Teknoloji Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yapay zeka ve avukatlık çalıştayı, hukuk mesleğinin yapay zeka çağındaki konumunu, karşı karşıya olduğu riskleri ve değerlendirebileceği fırsatları çok boyutlu biçimde ele almak amacıyla düzenlenmiştir."

Çalıştay, baro başkanları, akademisyenler, avukatlar, hukuk teknoloji uzmanları ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmiş, yapay zekanın avukatlık mesleğine, savunma hakkına, adalet sistemine ve hukuk hizmetlerine sunma etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde yapay zeka teknolojilerinin artık hukuk alanında kaçınılmaz bir gerçeklik haline geldiği, hukuki araştırma, sözleşme inceleme, içtihat analizi, belge yönetimi ve karar destek süreçlerinde yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir.

"ASIL MESELE YAPAY ZEKANIN HANGİ ETİK İLKELER İLE KULLANILACAĞI YÖNÜNDE"

Bununla birlikte hukuk hizmetlerinin yalnızca teknik süreçlerden ibaret olmadığı, insan onuru, temel hak ve özgürlükler, adil yargılanma hakkı ve savunma hakkının korunmasının her türlü teknolojik gelişmenin üzerinde tutulması gerektiği vurgulanmıştır. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan temel değerlendirme, tartışmanın yapay zekanın kullanıp kullanılmayacağı noktasını aştığı, asıl meselenin yapay zekanın hangi etik ilkeler, hukuki sınırlar ve sorumluluk mekanizmaları çerçevesinde kullanılacağı yönündedir. Katılımcılar tarafından ortak biçimde ifade edilen görüşlerden biri, yapay zekanın avukatını yerine geçen bir özne olarak değerlendirilmeyeceğidir. Avukatlık mesleğinin temelini oluşturan bağımsız muhakeme, etik sorumluluk, mesleki takdir yetkisi ve savunma görevi, insan onurunun vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. Buna karşılık yapay zekanın doğru ve denetlenebilir biçimde kullanıldığında, avukatların bilgi erişimini hızlandıran, verimliliğini artıran ve mesleki faaliyetleri destekleyen önemli bir araç olduğu kabul edilmiştir."

Kaynak: ANKA