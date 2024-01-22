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Tazyikli su patlaması sonucu cadde göle döndü

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı ve cadde göle döndü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tazyikli su havaya fışkırdı, cadde göle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi'nde kanalizasyon patladı. Kanalizasyon borusunun patlaması sebebiyle yüzeye çıkan su caddeyi göle çevirirken, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı.

Tazyikli kanalizasyon suyu metrelerce yükseğe ulaşırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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