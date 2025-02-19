Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD

Bir lideri küplere bindiren fotoğraf: O masada biz olmalıydık

Tazmanya'da 157 yalancı katil balina kıyıya vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde, nesli tükenmekte olan 157 yalancı katil balina karaya vurdu. Kurtarma ekipleri, hayatta olan 90 balinayı yüzdürme girişimlerinin başarısız olması nedeniyle ötanazi uygulanacağını bildirdi.

Avustralya'nın Tazmanya sahilinden korkutan görüntüler geldi. Avustralya'lı yetkililer, çok sayıda yalancı katil balinanın karaya vurduğu ve kurtarma ekiplerinin hala hayatta olanları kurtarmak için çalıştığını bildirdi.

Tazmanya'da 157 yalancı katil balina kıyıya vurdu

157 YALANCI KATİL BALİNA KARAYA VURDU

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı, çarşamba sabahı eyaletin uzak kuzeybatısında 157 yalancı katil balinanın karaya vurduğunu açıkladı. Yetkililerin ilk incelemelerine göre balinalardan 90'ının hala hayatta olduğunun tespit edilmesi üzerine eyaletin Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri ve Deniz Koruma Programı görevlileri ve yaban hayatı veterinerleri sahile ulaşarak müdahale planı üzerinde çalışmaya başladı. Yapılan açıklamada ayrıca, hayatta kalanların yüzdürme girişimlerinin başarısız olması nedeniyle ötanazi uygulanacağı kaydedildi.

Tazmanya'da 157 yalancı katil balina kıyıya vurdu

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Tazmanya'da daha önce de balinalar birçok kez kitlesel olarak karaya vurdu. Eylül 2020'de 450'den fazla pilot balina, mevcut olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 140 kilometre güneyindeki Macquarie Limanı'ndaki kum tepeleri ve plajlarda karaya vurarak mahsur kalmıştı. İki yıl sonra ise 230 pilot balina daha aynı yerde karaya vurdu.

Tazmanya'da 157 yalancı katil balina kıyıya vurdu

Yalancı katil balinalar, görünüş olarak katil balinalara benzeyen, nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü olarak biliniyor. Boyları 6,1 metreye kadar uzayabiliyor ve ağırlıkları 500 kg ile 3 ton arasında değişebiliyor.

Kaynak: Xinhua, DHA

Tazmanya'da 157 yalancı katil balina kıyıya vurdu
Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Beyza Akdoğan'ın son görüntüsü: Katil adım adım takip etmiş
img

Bakanlık, CHP'li belediyeye 5.1 milyon lira ceza kesti
img

Altın çifte rekor kırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.