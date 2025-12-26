Haberler

Tayvan meclisi, Başkan Lai Ching-te için azil süreci başlattı

Güncelleme:
Tayvan'da Yasama Meclisi, Başkan Lai Ching-te'nin azli için sürecin başlatılmasını kabul etti. İktidar partisinin 50 oyuna karşı muhalefet partileri 61 oyla bu kararı aldı. Lai, kamu gelirleriyle ilgili yasal değişikliği onaylamadığı için anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanıyor.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Yasama Meclisi, Başkan Lai Ching-te'nin azli için sürecin başlatılmasına ilişkin kararı kabul etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, karar, iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekillerinin 50 oyuna karşı, mecliste çoğunluğa sahip muhalefet partileri milletvekillerinin 61 oyuyla kabul edildi.

Kararda Lai, yerel yönetimlere kamu gelirlerinden daha fazla pay ayrılmasını öngören yasal değişikliği mecliste kabulünün ardından onaylayarak yürürlüğe sokmadığı için anayasal düzene ve demokrasiye zarar vermekle suçlanıyor.

Lai hakkında başlatılan azil sürecinde mecliste sivil toplum temsilcilerinin, hükümet yetkililerin ve Lai'nin görüşlerinin dinleneceği oturumlar düzenlenecek. Oturumların ardından 19 Mayıs'ta azil kararı için mecliste oylama yapılacak.

Tayvan Anayasasına göre, Başkanın azline karar verilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sinin oyu gerekiyor. Mecliste azline karar verilen Başkan için Anayasa Mahkemesinde azil davası açılıyor.

