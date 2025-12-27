Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Yilan il merkezinin doğusunda, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı, bölgedeki birçok yerleşimde hissedildi ancak can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel