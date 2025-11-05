Tayvan, Hong Kong ve Singapur'dan Küresel Dolandırıcılık Operasyonu

Tayvan, Hong Kong ve Singapur, ABD'nin küresel dolandırıcılık şebekesinin başında olmakla suçladığı Kamboçyalı iş adamının yüz milyonlarca dolarlık mal varlığa el koydu.

ABD'nin, Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'yi birçok ülkede geniş çaplı siber dolandırıcılık ağı işletmekle suçlamasının ardından yürütülen son operasyonda Tayvan, Hong Kong ve Singapur'dan savcılar harekete geçti.

Chen'in Ferrari, Bugatti ve Porsche gibi 26 lüks otomobilin yanı sıra Tayvan'ın başkenti Taipei'de 11 lüks dairesi bulunduğunu belirten Tayvanlı savcılar, Chen'in 150 milyon dolar değerinde mal varlığına el konulduğunu ve 25 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hong Kong polisi de Chen'e ait olduğu tespit edilen çoğunluğu nakit, hisse senedi ve diğer fonlardan oluşan 353 milyon dolarlık varlığa el konulduğunu duyurdu.

Singapur da Chen'in 114 milyon dolar değerindeki finansal varlıklarının yanı sıra iş insanına ait bir yat ve yüklü miktarda alkollü içeceğe el konulduğunu bildirdi. 30 Ekim'de bu kapsamda soruşturma başlatıldı.

Chen'in, Kamboçya vatandaşlığı alarak ülkenin seçkin kesimi arasına girmiş bir Çin vatandaşı olduğu, kurucusu olduğu Prince Grubu'nun, banka işletmesi ve gayrimenkul yatırımları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

ABD makamları, 14 Ekim'de Chen'i elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlamıştı. ABD ve İngiltere hükümetleri Chen ve işbirlikçilerinin yanı sıra şirketine de ortak yaptırımlar uygulamıştı.