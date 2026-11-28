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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da yapılan yerel seçimlerde iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) 2022'deki yerel seçimlerde kaybettiği 7 belediyeyi geri alarak ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'ye (Kuomintang/KMT) karşı zemin kazandı.

Merkezi Seçim Komisyonunun ilan ettiği geçici sonuçlara göre, toplam 22 belediye için yapılan seçimlerde ana muhalefetteki KMT 11, iktidardaki DPP 10 ve bağımsızlar 1 belediyeyi kazandı.

DPP adayları KMT'nin elindeki 6 belediyeyi geri alırken KMT, DPP'den yalnızca 1 belediye alabildi.

Siyasi gözlemciler, DPP'nin seçimlerde KMT'nin gerisinde kalmasına rağmen önceki seçimlerde kaybettiği zemini geri kazandığı, bunun 2028'de yapılacak genel seçimler öncesi iktidar partisi açısından kazanç olduğu değerlendirmesini yaptı.

KMT 11, DPP 10 belediyeyi kazandı

KMT adayları, Ada'daki özel yönetime sahip 6 ilden başkent Taipei, Yeni Taipei, ve Taoyuan'da koltuklarını korurken iktidar partisinin adayları Tainan, Kaohsiung ve Taichung'u kazandı.

Merkeze bağlı yönetilen 11 ildeki yarışlarda KMT adayları Miaoli, Nantou, Taitung, Penghu ve Hualien illerinde, DPP adayları ise Pingtung, Changhua, Chiayi, Hsinchu, Yilan ve Yunlin illerinde ipi göğüsledi.

Özel yönetime sahip 3 şehirden Keelung şehrini KMT, Chiayi şehrini DPP, Hsinchu kentini ise bağımsız aday kazandı.

Çin ana karasındaki Fucien eyaletine bağlı olduğu kabul edilen 2 denizaşırı il Kinmen ve Lienchiang'deki seçimlerde ise KMT adayları başarılı oldu.

Ada'da 2022'de yapılan yerel seçimlerde ana muhalefetteki KMT 14, iktidardaki DPP 5, bağımsızlar 2 ve Tayvan Halk Partisi (TPP) 1 koltukla seçimi tamamlamıştı.

22 milyon nüfuslu Tayvan'da genel seçimler ve yerel seçimler 4'er yıl arayla yapılıyor. Tayvan liderini ve meclis üyelerini belirleyecek genel seçimler 2028'de yapılacak.

Kaynak: AA