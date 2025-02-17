Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 41 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 28'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, orta ve güneybatı bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

"TAYVAN ORDUSU GEREKEN YANITI VERECEK"

Açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisinin tespit edildiği bilgisi de paylaşılırken, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi. Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Kanada donanmasına ait bir savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından gelmesi dikkati çekti.

KANADA FIRKATEYNİ TAYVAN BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

Kanada donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa fırkateyni, dün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Geçiş, Kanada savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan bu yılki ilk, 2022'den bu yana 6'ncı geçişi olmuştu. Pekin yönetimi geçişe tepki göstererek, "Tayvan Boğazı'nda bilerek sorun yaratmaya, barışın ve istikrarın altını oymaya yönelik bir eylem" olarak nitelemişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.