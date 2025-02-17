Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Madde etkisindeki genç tarihi karakolda feci şekilde can verdi
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor

Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim gitgide tırmanıyor. Dün akşamdan bu sabaha kadar Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 9 geminin tespit edildiğini duyuran savunma bakanlığı kaynakları ordunun durumu izlediğini ve gereken yanıtın verileceğini açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 41 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 28'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, orta ve güneybatı bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

"TAYVAN ORDUSU GEREKEN YANITI VERECEK"

Açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisinin tespit edildiği bilgisi de paylaşılırken, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi. Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Kanada donanmasına ait bir savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Tayvan çevresinde Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

KANADA FIRKATEYNİ TAYVAN BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

Kanada donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa fırkateyni, dün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Geçiş, Kanada savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan bu yılki ilk, 2022'den bu yana 6'ncı geçişi olmuştu. Pekin yönetimi geçişe tepki göstererek, "Tayvan Boğazı'nda bilerek sorun yaratmaya, barışın ve istikrarın altını oymaya yönelik bir eylem" olarak nitelemişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
img

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay
img

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
img

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
'Takside sigara içmeyin' dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.