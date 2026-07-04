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ABD'li şarkıcı Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Kelce evlendi

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ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift, Kansas City Chiefs'ten Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile New York'ta dünya evine girdi. Madison Square Garden'da gerçekleşen törende Adam Sandler nikah memurluğu yaparken, Bradley Cooper, Gigi Hadid gibi ünlü isimler de katıldı.

NEW ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan nişanlısı Travis Kelce, New York'ta dünya evine girdi.

Swift ve nişanlısı Kelce, New York'un ünlü Madison Square Garden salonunda evlendi.

ABD'li oyuncu Adam Sandler'ın nikah memuru olarak görev yaptığı törene, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve Steven Spielber gibi spor ve eğlence dünyasından birçok kişi katıldı.

Taylor Swift'in Basın Danışmanı Tree Paine, nikah esnasında çiftin yanlarında Taylor Swift'in küçük kardeşi Austin Swift ve Travis Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce'in olduğunu açıkladı.

Swift ve Kelce, Ağustos 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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