Taylor Swift konserine saldırı planı: 3 IŞİD'li mahkemede

Viyana'da, Taylor Swift konserine saldırı planlamakla suçlanan 3 kişinin yargılandığı dava başladı. İkisi Türkiye bağlantılı olan saldırganların İstanbul'da da bir eylem planladığı iddia edildi.ABD'li ünlü sanatçı Taylor Swift'in Ağustos 2024'te Viyana'da düzenleyeceği konsere saldırı planladığı iddia edilen bir IŞİD hücresine yönelik dava Avusturya'da görülmeye başladı.

Örgüt üyeliği ve terör saldırısı planlamakla suçlanan üç kişiden ikisinin hakim karşısına çıktığı dava, Viyana yakınlarındaki Neustadt Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. Hücrenin üçüncü üyesi halihazırda Suudi Arabistan'da cezaevinde bulunuyor.

Davanın ana sanığı, Taylor Swift'in konserine yönelik saldırıyı planlamakla suçlanan 21 yaşındaki Kuzey Makedonya kökenli Avusturya vatandaşı Beran A. Sanık, davanın ilk duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti ve o dönem Viyana'da yapılması planlanan üç Taylor Swift konserinden ilkine saldırı düzenleme hazırlığında olduğunu itiraf etti.

2023 yılı ortasına kadar "radikal" olmadığı itirafında da bulunan Beran A., Ocak 2024'te bir radikal İslamcı ile tanışmasından sonra durumun değiştiği ve kısa sürede radikalleştiğini söyledi.

Beran A. ve onunla birlikte yargılanan 20 yaşındaki Türk-Slovak kökenli olduğu belirtilen Arda K. ile yine Türkiye kökenli olduğu kaydedilen üçüncü zanlı Hasan E.'ye ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde eş zamanlı saldırı hazırlığında bulunmak suçlamaları yöneltiliyor.

Bugün başlayan yargılama, Avusturya'nın yakın tarihindeki en büyük terör davalarından biri olarak niteleniyor.

"İstanbul'da eylem yapacaklardı" iddiası

Savcılığın yasa dışı bir terör örgütü üyesi olmak ve terör eylemi planlamakla suçladığı Beran A.'nın, radikal İslamcı terör örgütü İŞİD'le bağlantı kurduğu, örgüte sadakat yemini ettiği ve diğer üyelerle birlikte bombalı saldırı hazırlıkları yaptığı suçlamaları iddianamede öne çıkıyor. Beran A.'nın bombalı eylem planlamak dışında ateşli silahlar temin etmeye çalıştığı da yöneltilen suçlamalar arasında.

Yetkililerin daha önceki açıklamalarında, sanığın Viyana'daki Ernst-Happel Stadyumu önünde konser için bekleyen yaklaşık 30 bin kişilik kalabalığa saldırmayı ve ardından intihar etmeyi planladığı ileri sürülmüştü. 7 Ağustos 2024'te Beran A.'nın evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanıldığı belirtilen malzemeler bulunmuştu.

Beran A.'ya ayrıca, diğer iki suç ortağı ile birlikte İstanbul, Dubai ve Mekke'de ramazan ayında eş zamanlı terör saldırıları hazırlığında olmak suçlaması da yöneltiliyor. İddianameye göre, ana sanık Beran A., Mart 2024'te bu amaçla Dubai'ye giderken, hücrenin diğer üyesi olduğu belirtilen Arda K. da İstanbul'a seyahat etti. Ancak her ikisinin de eylem düzenlemeden Viyana'ya döndüğü belirtiliyor.

Bu arada sanık Arda K.'nın avukatı duruşma öncesinde, müvekkilinin Türkiye'deki saldırı planlama suçlamalarını kabul edeceğini duyurdu.

Üçüncü şüpheli Hasan E.'nin ise Mart 2024'te Mekke'deki Mescid-i Haram'da görevli bir güvenlik görevlisini bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiği ve yakalanması sırasında dört kişiyi yaraladığı belirtiliyor. Hasan E. halen Suudi Arabistan'da tutuklu bulunuyor.

Taylor Swift'in üç konseri iptal edilmişti

Ana sanık Beran A., Taylor Swift'in ilk konserinden bir gün önce yakalanmış; bunun üzerine sanatçının vereceği ve her birine 65 bin müzikseverin bilet satın aldığı üç büyük konser iptal edilmişti.

Basında yer alan haberlerde, saldırı planlarına dair istihbaratın ABD'den geldiği bilgisi yer almıştı. Sıkı güvenlik önlemleri altında başlayan dava için şimdilik 21 Mayıs'a kadar dört duruşma günü belirlendi.

Viyana'daki Taylor Swift konserine yönelik saldırı hazırlığı, akıllara 2017 yılında İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Ariana Grande konserine yönelik saldırıyı getirmişti. Söz konusu radikal İslamcı intihar saldırısı, aralarında çocuk izleyicilerin de bulunduğu 22 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Reuters,AFP / ETO,MUK

Kaynak: Deutsche Welle