Tayland ve Kamboçya Arasındaki Sınır Gerilimi Yeniden Tırmandı

Tayland, Kamboçyalı askerlerin Ubon Ratchathani eyaletindeki sınır mevzisinden hafif silahlar ve el bombası fırlatıcıları ateşlediğini bildirdi.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya sınır hattında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Winthai, Tayland'ın Ubon Ratchathani eyaletinde bulunan Chong An Ma'daki Tayland mevzilerine, Kamboçyalı askerler tarafından hafif silahlar ve el bombası fırlatıcılarıyla ateşleme yapıldığına dair raporlar elde ettiklerini belirtti.

Winthai, sınırdaki ordu güçlerini "yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini", orduya duruma göre orantılı şekilde yanıt vermesinin emredildiğini bildirdi.

Söz konusu olayın ardından Tayland ordusunda yaralanma veya ölüm bildirilmediği ifade edildi.

Khmer Times'ın haberine göre ise Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin de birbirini ateşkesi ihlalle suçladığını belirtti.

Hun Sen, orduya itidal gösterilmesi ve misilleme yapmaktan kaçınılması talimatını verdiklerini ifade etti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gözlemcilerini, gerilimin yaşandığı bölgede incelemede bulunmaya çağırdı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarındaki gerilimle ilgili Malezya'nın ara buluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.