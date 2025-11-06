Tayland Kralı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-17 Kasım tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel