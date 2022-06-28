Tayland'daki Buffalo Yarışlarına Bir Göz Atın CHONBURİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Tayland'da gayretli buffalolara adanmış özel bir festival bulunuyor. CHONBURİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Tayland'da gayretli buffalolara adanmış özel bir festival bulunuyor. Chonburi'de buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen heyecan verici ve ilgi çekici Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor. Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Chonburi şehrinde buffalo yarışçıları, her yıl düzenlenen Buffalo Yarışı'nda mücadele ediyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Xinhua / Güncel Buffalo Tayland Güncel Haberler

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