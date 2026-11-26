Tayland'da Loy Krathong Festivali'nde Çin'in Shaanxi fenerleri yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Tayland'da Loy Krathong Festivali kutlamaları kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sukhothai Tarihi Parkı'nda Çin'in Shaanxi eyaletine özgü geleneksel fenerler sergileniyor. Wat Mahathat Tapınağı'nda sergilenen fenerler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
SUKHOTHAI, 26 Kasım (Xinhua) -- Tayland'da Loy Krathong Festivali kutlamaları kapsamında Sukhothai Tarihi Parkı'nda Çin'in Shaanxi eyaletine özgü geleneksel fenerler sergileniyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan parktaki Wat Mahathat Tapınağı'nda sergilenen ve kutlamalara Çin kültüründen bir dokunuş katan fenerler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua