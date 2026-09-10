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Tayland'da İsrail vatandaşlarının yerel halkla yaşadığı gerginlik protesto edildi

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, İsrail vatandaşlarının yerel halk ile gerginlik yaşamasını protesto etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, İsrail vatandaşlarının yerel halk ile gerginlik yaşamasını protesto etti.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yaklaşık 200 kişi, İsrail'in Bangkok Büyükelçiliği önünde toplanarak eylem yaptı.

Ellerinde döviz taşıyan ve slogan atan protestocular, İsrail'den, ülkeyi ziyaret eden İsrail vatandaşlarını yerel kanunlara ve geleneklere uymaları konusunda uyarmasını istedi.

Protesto lideri Sondhi Limthongkul, "İsrail Büyükelçiliği ve hükümeti, cömertliğin zayıflıkla karıştırılmaması gerektiğini anlamalıdır. Misafirperverlik, sömürüye boyun eğmek değildir. Nezaket ise egemen topraklarımızda cezasız bir şekilde hareket edilmesine izin veren bir ruhsat değildir." ifadelerini kullandı.

Protestoda Gazze vurgusu

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını da protesto eden göstericiler, İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya karşı güç kullandığının altını çizdi.

Protestocular ayrıca İsrail'e uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

Tayland'ı ziyaret eden İsrail vatandaşlarının yerel halk ile gerginlik yaşamalarının ardından Tayland Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Bangkok Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm'ı Bakanlığa çağırmıştı.

Kaynak: AA
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