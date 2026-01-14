Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin devrilmesi sonucu 27 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Thai PBS World yayın kuruluşunun haberine göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok'un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, kazada 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını duyurdu.

Trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğüne işaret eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan ise konuya dair yaptığı açıklamada, trende 195 kişinin bulunduğu ve kazaya ilişkin soruşturma emri verdiğini belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.