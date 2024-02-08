- Tayland'da fil sahibini ezerek öldürdü

BANGKOK - Tayland'da para kazanmak için yanında gezdirdiği fil tarafından ezilen bir kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Tayland'ın Nakhon Sawan'da eyaletinde geçtiğimiz salı günü bir kadın, para kazanmak için sokaklarda gezdirdiği fil tarafından ezilerek öldürüldü. Olay anı fili seven bir aile tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, filin sahibinin çaldığı zillerden korkarak aniden üzerine koştuğu görüldü.

Saldırı sonrası göğsünden aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Janthira Chuenlam isimli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dişi filin sahibi tarafından yavrusundan ayrıldığı belirtilerek, filin saldırı öncesi veya sonrasında herhangi bir agresif tavır sergilemediği aktarıldı.

Nakhon Sawan Eyalet Hayvancılık Memuru Jatesada Ong-Art yaptığı açıklamada, yaşanan trajik olayda birçok yasanın ihlal edildiğinin altını çizerek, Tayland'da evcil hayvan kategorisine giren ve kültürel bir miras olan fillerin dilencilik amacıyla uygunsuz şekilde kullanılmasının yanlış olduğunu belirtti.