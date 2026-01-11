Tayland'ın Güney Sınırında 11 Benzin İstasyonu Kundaklandı

BANGKOK, 11 Ocak (Xinhua) -- Tayland ordusu cumartesi gecesi ülkenin güney sınır bölgelerinde çok sayıda benzin istasyonunun kundaklanması sonucu patlamalar meydana geldiğini ve olaylarda bir polis memurunun yaralandığını duyurdu.

İç Güvenlik Operasyonları Komutanlığı'na bağlı 4. Bölge İleri Komutanlığı pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pattani, Yala ve Narathiwat kentlerindeki 11 benzin istasyonuna düzenlenen saldırıların büyük maddi hasara yol açtığını kaydetti. Ön incelemelere göre, Narathiwat eyaletindeki Ra-ngae Polis Karakolu'ndan bir polis memuru yaralanırken şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Açıklamada ayrıca, ordunun etkilenen ve komşu bölgelerdeki tüm birimlere, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarmaları ve sorumluları tespit etmek için çabalarını yoğunlaştırmaları yönünde talimat verdiği ifade edildi.