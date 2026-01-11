Haberler

Tayland'ın Güney Sınırında 11 Benzin İstasyonu Kundaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın güney sınır bölgelerinde çok sayıda benzin istasyonu kundaklandı. Olayda bir polis memuru yaralandı, büyük maddi hasar meydana geldi. Ordudan güvenlik önlemleri artırma talimatı verildi.

BANGKOK, 11 Ocak (Xinhua) -- Tayland ordusu cumartesi gecesi ülkenin güney sınır bölgelerinde çok sayıda benzin istasyonunun kundaklanması sonucu patlamalar meydana geldiğini ve olaylarda bir polis memurunun yaralandığını duyurdu.

İç Güvenlik Operasyonları Komutanlığı'na bağlı 4. Bölge İleri Komutanlığı pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pattani, Yala ve Narathiwat kentlerindeki 11 benzin istasyonuna düzenlenen saldırıların büyük maddi hasara yol açtığını kaydetti. Ön incelemelere göre, Narathiwat eyaletindeki Ra-ngae Polis Karakolu'ndan bir polis memuru yaralanırken şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Açıklamada ayrıca, ordunun etkilenen ve komşu bölgelerdeki tüm birimlere, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarmaları ve sorumluları tespit etmek için çabalarını yoğunlaştırmaları yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı

'Gizemli virüs' ülkeyi baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı