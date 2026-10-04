Haberler

Tayland'da 16 Eylül'den bu yana süren seller 3 milyondan fazla kişiyi etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da 16 Eylül'den bu yana etkili olan kuvvetli yağışlar, başkent Bangkok'un yanı sıra 27 bölgede sürüyor. Ülke genelinde sellerden 1 milyon 171 bin 165 hanede yaşayan 3 milyon 262 binden fazla kişi etkilendi, 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 1,17 milyondan fazla hane etkilendi.

Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede 16 Eylül'den bu yana devam eden kuvvetli yağışlar başkent Bangkok'un yanı sıra 27 bölgede etkisini sürdürüyor.

Seller, ülke genelinde 1 milyon 171 bin 165 hanede yaşayan 3 milyon 262 binden fazla kişiyi etkiledi.

Son veriler, ülkedeki sellerin etkisinin kısmen azaldığını da gösterdi. 2 Ekim'de yapılan açıklamada, Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede etkili olan sellerden 1,24 milyondan fazla hanenin etkilendiği bildirilmişti.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

"Yok" denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
TFF'den olağanüstü toplantı kararı

TFF olağanüstü toplanıyor!
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti

Aylardır beklediği o gün geldi
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! 'No Make Up' notunu düştü

Kim der 63 yaşında! Seda Sayan'dan sıfır makyajlı fotoğraf
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

"Yalvarıyorum, yaptırmayın" demişti! Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu