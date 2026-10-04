Tayland'da 16 Eylül'den bu yana süren seller 3 milyondan fazla kişiyi etkiledi

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Tayland'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 1,17 milyondan fazla hane etkilendi.

Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede 16 Eylül'den bu yana devam eden kuvvetli yağışlar başkent Bangkok'un yanı sıra 27 bölgede etkisini sürdürüyor.

Seller, ülke genelinde 1 milyon 171 bin 165 hanede yaşayan 3 milyon 262 binden fazla kişiyi etkiledi.

Son veriler, ülkedeki sellerin etkisinin kısmen azaldığını da gösterdi. 2 Ekim'de yapılan açıklamada, Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede etkili olan sellerden 1,24 milyondan fazla hanenin etkilendiği bildirilmişti.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA