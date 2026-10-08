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Tayland basını, ABD'nin Myanmar'daki hükümetle görüşmelere başladığını öne sürdü

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Tayland basını, ABD'nin Myanmar'da darbe sonrası kurulan hükümetle doğrudan diplomatik görüşmelere başladığını öne sürdü. Michael Vance, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile 15-16 Eylül'de Nepido'da görüşüp ABD vatandaşı Adam Castillo'nun serbest bırakılmasını ele aldı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Myanmar'da darbe sonrası kurulan hükümet ile doğrudan diplomatik görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Tayland merkezli Bangkok Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Myanmar'daki 2021 askeri darbesi sonrası ABD ile kopan ilişkiler yeniden canlanıyor.

ABD İstihbarat ve Araştırma'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Vance, Myanmar ile ilişkilerin yeniden kurulması sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Vance, şu anda ABD'yi hedef alan dolandırıcılık merkezlerinin kapatılmasını öncelik edinse de, ilerleyen dönemde görüşmelerin nadir toprak element kaynakları gibi konuları da kapsaması planlanıyor.

Kaynaklar, Vance'in, Myanmar'ın Devlet Başkanı Min Augn Hlaing ile 15-16 Eylül'de Myanmar'ın başkenti Nepido'da görüştüğünü belirterek, bu görüşmede ABD vatandaşı Adam Castillo'nun serbest bırakılmasının ele alındığını aktardı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar başlamıştı.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA
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