Tayland bandıralı gemiye saldırı sonrası İran'ın Bangkok Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bandıralı dökme yük gemisine "tanımlanamayan, füze benzeri merminin" isabet etmesinin ardından İran'ın Bangkok Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Panidol Pachimsawat, günlük basın toplantısında, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bandıralı gemiye yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Panidol, Tayland'ın, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sonucu artan gerilim nedeniyle "derin endişe" duyduğunu ifade etti.

Tayland bandıralı gemiye "tanımlanamayan, füze benzeri merminin" isabet etmesi nedeniyle İran'ın Bangkok Büyükelçisi Nassereddin Heidari'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktaran Panidol, ayrıca Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow'un Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gemi mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına ilişkin telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

Ayrıca Panidol, Orta Doğu'dan 381 Taylandlının tahliye edildiğini bildirdi.

Tayland Donanması, dün, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bandıralı dökme yük gemisine saldırı düzenlendiğini ve 23 kişilik mürettebatın 3'ünden haber alınamadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

