Tayfun Kahraman: Bugün Hâlâ Tüm Öğrendiklerimle Beraber, Bir Gün Yeniden Sevdiklerimle Yan Yana Olacağıma İnanıyorum

Gezi davasından hükümlü şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 yaşına girdiğini belirterek, geçirdiği beş yıl boyunca sabrı ve umudu daha derinden öğrendiğini ifade etti. Ayrıca, bir gün sevdikleriyle yeniden bir araya geleceğine olan inancını dile getirdi.

(ANKARA) - Gezi davasından hükümlü Tayfun Kahraman, bugün doğum günü olduğunu belirterek, "Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim. ve bugün hala tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum" dedi.

Gezi Parkı davası hükümlülerinden, şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün 45 yaşıma giriyorum ve bu, Silivri'de geçirdiğim 5. doğum günüm. İnsan gençliğinde her şeyi düşünüyormuş da hayatının en orta yerindeki yılları bir hücrede, yapayalnız geçireceğini hiç düşünmüyormuş. Beş yıl bir tohuma verildiğinde kök salar, toprağı değiştirir. Beş yıl bir çocuğa verildiğinde aklı, hayalleri büyür. Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim. ve bugün hala tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum. Adalete olan inancımla, destek ve dayanışmasını eksik etmeyen herkese sevgilerimle…"

Kaynak: ANKA
