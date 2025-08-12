Tayfun Çakır, Yüksekten Düşme Sonucu 128 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde klima tamiri yaparken yüksekten düşen Tayfun Çakır, 128 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olay, 5 Nisan'da meydana geldi ve Çakır, tedavi sürecine rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde klima tamiri yapmak için çıktığı yerden düşerek ağır yaralanan kişi 128 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, 5 Nisan'da klima tamiri yapmaya çalışırken yüksekten düşerek ağır yaralanan Tayfun Çakır, Samsun'da tedavi altına alındığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra ilçesinde 5 Nisan'da yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan Tayfun Çakır (51), kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edilmiş, daha sonra tedavisine özel bir hastanede devam edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
