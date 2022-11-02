TAVUKLARINA SALDIRAN KÖPEKLERİ ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRDÜ, SERBEST KALDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 köpeğin zehirlenmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sokak köpeklerine zehirli yem attığını kabul ederken, adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konacık Mahallesi Pedasa Caddesi'nde çevre sakinleri tarafından bakılan 2 köpek, 30 Ekim'de akşam saatlerinde biri yol ortasında, diğeri kaldırımda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi Petbulance ekibi tarafından yapılan incelemede 2 köpeğin de öldüğü belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme yaptı. Bugün sabah saatlerinde bir köpek daha aynı bölgede ölü bulundu. Köpek, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden alındı. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zehirleme olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, pazarcılık yaptığı öğrenilen T.B. isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, ifadesinde köpekleri, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle zehirlediğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ölü bulunan üçüncü köpeğin ise şüphelinin kendi köpeği olduğu kaydedildi. Öte yandan, şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada hayvanseverler sözlü olarak tepki gösterdi. (DHA)