Köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtular: 3 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, bir araç köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerindeki Marangozlar sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 43 U 3804 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 43 ADJ 361 plakalı otomobil köprüde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 43 U 3804 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını yıkarak dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri İ.U. ve S.B. ile dereye uçarak yan yatan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
