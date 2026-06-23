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Tarlada hasat yapılırken çıkan yangında 15 dönüm ekili alan zarar gördü

Tarlada hasat yapılırken çıkan yangında 15 dönüm ekili alan zarar gördü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarlada hasat yapılırken çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tarlada hasat yapıldığı sırada çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Tavşanlı ilçesine bağlı Derecik köyü Kızılcakaya mevkisinde Ali Ş.'ye ait tarlada traktörle hasat yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyen alevler, buğday ve arda ekili alanı kapladı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler, tarlanın hemen bitişiğinde bulunan yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 15 dönüm arpa ve buğday ekili alanın kül olduğu tarlada, ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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