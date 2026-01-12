Batman'da av kazası: 1 ölü

BATMAN'da tavşan avı sırasında silahın kazara ateş alması sonucu avcı Veysi Çınar (46), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kantar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, kırsal alanda tavşan avına çıktı. Av sırasında gruptan bir kişiye ait silah kazara ateş alınca, o sırada traktör üzerinde bulunan avcı Veysi Çınar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Veysi Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çınar'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, gruptaki kişiler ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.