Tavas'ta Arazi Tartışması Kanlı Bitti: Dayı Yeğenini Vurdu
Denizli'nin Tavas ilçesinde, arazi meselesi yüzünden tartışma yaşayan dayı R.G., yeğeni Osman Karaalp'i av tüfeğiyle öldürdü. Olayda başından yaralanan E.G. ise hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, arazi meselesi nedeniyle kavga ettiği yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.
Kızılca Mahallesi'nde yaşayan R.G. (72) ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında dün arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Osman Karaalp yanında bulunan sopa ile dayısının eşi E.G'yi (66) başından yaraladı.
Bunun üzerine R.G, evinden getirdiği av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Osman Karaalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.G. ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan R.G. işlemleri için jandarmaya götürüldü.