Tatvan'da bir okulda "dürüstlük manavı" kuruldu

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Fen Lisesi, öğrenciler arasında sağlıklı besin tüketimini teşvik etmek ve sosyal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla 'dürüstlük manavı' kurdu. Öğrenciler, manavdan aldıkları meyvelerin ücretini kasaya bırakıyor ve toplanan bağışlar mazlum coğrafyalara gönderiliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Fen Lisesi'nde "dürüstlük manavı" kuruldu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ercan Alioğlu, öğrencileri sağlıklı besinler tüketmeye teşvik etmek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, okulun koridorunda "dürüstlük manavı" kuruldu.

Alioğlu, basın mesnuplarına, öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Dürüstlüğü, merhametli ve yardımlaşmayı şiar edinmiş bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Alioğlu, şunları kaydetti:

"Evet, dürüst bir nesil yetiştirmeyi hedefledik çünkü bu manavda bir satıcı yok. Öğrenciler meyveyi aldıktan sonra ücreti kasaya koyuyor ve para üstünü alıyorlar. Diğer taraftan merhametli bir nesil yetiştirmeyi hedefledik çünkü öğrenciler buradan gelen paranın mazlum coğrafyalara gönderildiğini biliyorlar. Yardımlaşmayı kendine şiar edinmiş bir nesil yetiştirmek istedik çünkü öğrenciler meyveyi kendileri getiriyor ve alan el değil, veren el tarafı oluyorlar. Bir de öğrencilerin sağlıklı besinler tüketmesini teşvik etme istedik."

Öğrenci Şeyma Talu da "Meyve alıyoruz ve ücretlerini buraya bırakıyoruz. Toplanan ücretler Gazze, Filistin gibi mazlum coğrafyalara gönderiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
