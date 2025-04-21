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Tatvan Devlet Hastanesi'nde Ek Randevularla MHRS Yoğunluğu Azaltıldı

Tatvan Devlet Hastanesi'nde Ek Randevularla MHRS Yoğunluğu Azaltıldı
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Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, ek randevularla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki yoğunluğu azalttı. 5 bin 382 hastaya telefonla ulaşarak ek randevu oluşturan hastane, sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırdı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde, açılan ek randevularla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki ( Mhrs ) yoğunluk azaldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla farklı branşlarda ek randevu planlaması yapıldı.

Hastane yönetimince yürütülen çalışmalar kapsamında, talepte bulunan 5 bin 382 hastaya telefonla ulaşılarak ek randevular oluşturuldu.

Böylece bu hafta içinde planlı randevulara ilave olarak 5 bin 382 kişiye daha sağlık hizmeti sunuldu.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı'nın koordinasyonunda yapılan çalışmayla MHRS'de yaşanan yoğunluk azaltıldı.

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Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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