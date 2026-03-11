Haberler

Bitlis'te valize gizlenmiş 4 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde gizlenmiş 4 kilo 800 gram skunk bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcunun valizinde gizlenmiş 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 18 parça halinde 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
