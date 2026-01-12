Haberler

Bitlis'te tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yolun karşısına geçerken dengesini kaybeden bir kişi, tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tırın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken dengesini kaybeden Maşallah E, yoldan geçen 34 KL 5030 plakalı tırın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Maşallah E'nin cenazesi, Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
