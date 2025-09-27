Haberler

Tatvan'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi'nde boş alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
