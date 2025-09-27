Tatvan'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel