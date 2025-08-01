Tatvan'da Öğretmenlerden Okul İçin Gönüllü Yenileme Çalışması

Tatvan'da Öğretmenlerden Okul İçin Gönüllü Yenileme Çalışması
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin idareci ve öğretmenleri, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için okulun eski ve yıpranmış sıralarını ve masalarını onardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sıra ve masaları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.

Okulda görevli idareci ve öğretmenler, öğrencilerin temiz ve daha iyi ortamda eğitim görmelerini sağlamak için çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla aldıkları malzemeleri kullanan öğretmenler, okulun yıpranmış sıra ve masalarını onararak yeniledi.

Okul müdürü İbrahim Ekin, basın mensuplarına, gönüllü olarak yaz tatilinde okulun tamirat işlerini yaptıklarını belirtti.

Önce malzemeleri aldıklarını anlatan Ekin, "Masa ve sıraların üzerindeki çizikleri el makinesiyle düzelttik ve zımparasını yaptık. Vernik işlemini tamamladık ve tamiratını da yaparak kullanılır hale getirdik. Çalışma kapsamında 6 sınıfımızın sıra ve masalarını yeniledik. Sıra ve masanın kirli olması öğrencinin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Temiz sıralarda oturmalarını istedik." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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