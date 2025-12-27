Tatvan'da kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "dikiş nakış ve giyim kursu"na katılan kursiyerler, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikiyor.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan "dikiş nakış ve giyim kursu"na katılan kadınlar, sosyal sorumluluk programı kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikimine başladı.

Kadın kursiyerlerin hazırladığı 200 kıyafet, paketlenerek okullara teslim edildi.

Usta öğretici Zelal Kardoğan, merkezde görevli usta öğretici ve kursiyerlerin öğrenciler için gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak istediklerini belirten Kardoğan, projeye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kursiyerlerden Hüsna Ay ise "Okullarda eğitim gören çocuklar için burada elbise dikiyoruz. Kumaş ve elbise dikimi konusunda hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de hazırladığımız elbiseleri hediye ettiğimiz çocuklar mutlu oluyor. Bu imkanı bize sağlayan kaymakamımıza ve kurum müdürümüze teşekkür ederim." dedi.